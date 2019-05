PSG, DE GEA AL POSTO DI BUFFON

22/05/2019

Il Psg è alla ricerca di un nuovo portiere che possa sostituire Gianluigi Buffon. Il nome nuovo, secondo la stampa inglese, è quello di David De Gea. L'estremo difensore del Manchester United è in scadenza di contratto nel giugno 2020: i Red Devils stanno lavorando sul rinnovo dello spagnolo, che tuttavia finora non ha accettato nessuna delle offerte presentate. De Gea vuole un ingaggio da top player non lontano dai 20 milioni di euro a stagione, cifra che la società parigina sarebbe disposto a garantirgli. Possibile un addio in estate per evitare che lo United perda De Gea tra un anno a parametro zero.