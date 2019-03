PSG-BUFFON, FRENATA SUL RINNOVO

16/03/2019

L'eliminazione del Paris Saint-Germain negli ottavi di finale della Champions League per mano del Manchester Utd potrebbe cambiare i piani futuri del club francese, a partire dal rinnovo con Gigi Buffon. Secondo quanto scrive l'Equipe, il 41enne portiere italiano non è certo di veder prolungato il suo contratto in scadenza a giugno.