PORTO-CASILLAS, RINNOVO VICINO

19/03/2019

L'ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola Iker Casillas ha raggiunto un accordo con il Porto per estendere il proprio contratto fino al 2021, quando il giocatore avrà 40 anni. Casillas ha spiegato che il presidente del club, Antonio Pinto Costa, gli ha detto: "Voglio che tu rimanga qui fino a 40 anni". "Se posso continuare a lottare a fianco miei compagni di squadra per raggiungere gli obiettivi non ho alcun problema a continuare, perché sono molto grato alla città e al Porto", ha commentato il portiere. Trasferitosi al Porto nell'estate del 2015, l'iconico ex numero uno della Roja aveva esteso il suo contratto di un anno alla fine della scorsa stagione, segnata dal trionfo in campionato dei 'Dragoni', il primo titolo vinto da Casillas dal suo arrivo.