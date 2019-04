PETAGNA NEL MIRINO DEL LEICESTER

26/04/2019

Quattordici gol in campionato e il riscatto dopo le polemiche passate. Andrea Petagna si è riscattato con la maglia della SPAL e ora sull'attaccante classe 1995 c'è l'interesse di diversi club, anche dall'estero. Secondo il Guardian il Leicester avrebbe pronti 20 milioni di euro per strapparlo ai ferraresi, che dovranno prima riscattarlo obbligatoriamente dall'Atalanta per 10 milioni.