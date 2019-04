PETAGNA, IL LEICESTER OFFRE 20 MILIONI

25/04/2019

Dopo aver segnato 17 gol in quattro stagioni di Serie A, quest'anno Andrea Petagna è esploso mettendo a segno 14 reti e le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di molte squadre, anche all'estero. Secondo il Guardian, infatti, il Leicester, che l'anno prossimo potrebbe giocare l'Europa League, sarebbe pronto d offrire 20 milioni alla Spal, che in caso di salvezza dovrà obbligatoriamente riscattare l'attaccante dall'Atalanta per 10 milioni di euro.