PARMA, BRUNO ALVES: "HO RINNOVATO PER UN ANNO"

05/06/2019

Capitano del Parma e leader della difesa crociata, Bruno Alves ha ancora tanta voglia di giocare e tanto da dare al calcio e ai crociati. Il difensore, che è stato vicino al trasferimento alla Juventus nel mercato di gennaio, in un'intervista concessa al portale portoghese Renascença ha parlato della sua esperienza in Emilia: "Ho rinnovato il mio contratto per un altro anno, giocherò ancora poi deciderò e rifletterò sul futuro".