PANCHINA SAMP: PIOLI O LIVERANI

02/06/2019

Visto il probabile addio di Giampaolo, anche la Sampdoria è alla ricerca del nuovo allenatore e, come riporta Il Secolo XIX, Stefano Pioli sarebbe in vantaggio per sedersi sulla panchina blucerchiata. Il quotidiano infatti spiega che con il problema dei dirigenti dimezzati la Sampdoria potrebbe aver bisogno di un allenatore con grande esperienza e l'ex Fiorentina è il primo nome presente sul taccuino del presidente Ferrero, il quale però sarebbe anche attratto dalla possibilità di affidare la squadra a Fabio Liverani, reduce dalla doppia promozione del Lecce ma ex tecnico del Genoa che dunque potrebbe risultare indigesto alla piazza doriana.