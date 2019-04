PANCHINA MILAN: AVANTI CON GATTUSO

29/04/2019

Il Milan va avanti con Rino Gattuso dopo la sconfitta con il Torino che mette a rischio la qualificazione alla Champions. Al momento, non si profila quindi un esonero: a Gattuso restano quattro gare di campionato considerate determinanti per la stagione ma non cruciali per il progetto di Elliott. A fine stagione poi si va verso la separazione tra le parti.