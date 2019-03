OSPINA, IL PAPA': "VUOLE RESTARE A NAPOLI, ANCHE DA RISERVA"

27/03/2019

Ospina, arrivato la scorsa estate al Napoli, vuole restare nel club di De Laurentiis. Parola di Hernan Ospina, papà del portiere partenopeo: "Mio figlio sta bene ed è ritornato ad allenarsi come prima - dice a calcionapoli24.it -. Sta facendo di tutto per recuperare, speriamo di possa rientrare nella sfida di con l'Arsenal. l'Arsenal ha grande fisicità e un attacco forte anche se ha una fase difensiva non molto sviluppata. David è molto contento di stare a Napoli, si trova molto bene con tutto l'ambiente. Vorrebbe restare il prossimo anno, accetterebbe anche il ruolo da non titolare perché fa parte di una squadra importante".