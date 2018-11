NOCERINO SALUTA IL MILAN: "AMORE A PRIMA VISTA"

17 febbraio 2016

Antonio Nocerino dice addio al Milan per iniziare la nuova avventura in MLS. E lo fa con una lettera aperta in cui ringrazia i rossoneri. "Caro Milan con te è stato amore a prima vista, ricordo il giorno che sono arrivato come se fosse oggi, con te ho vissuto momenti bellissimi, esperienze stupende ho conosciuto persone spettacolari che rimarranno sempre nel mio cuore, a partire dalle persone di Milanello a quelle che lavorano in sede, ho avuto l'onore di indossare una maglia gloriosa e unica, che quando la indossavo per me era come se avessi un'armatura, mi sentivo invincibile. Nella mia vita calcistica mai avrei pensato di ricevere questo privilegio. Ringrazio la società, in primis il presidente Berlusconi e la sua famiglia, per questa opportunità che mi è stata concessa, il dott. Galliani e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio il mister Allegri che mi ha voluto al Milan e mi ha dato tantissima fiducia, facendomi crescere come calciatore e come uomo. Ringrazio Tassotti e tutti i campioni che ho avuto l'onore di conoscere nel mio primo anno al Milan e che mi hanno fatto capire cos'è il Milan. E poi ci sono i tifosi, un grazie speciale a voi che mi avete sempre rispettato amato e acclamato, nonostante io non fossi un fenomeno calcistico,facendomi addirittura un coro che per me è il più significativo del mondo, siete stati fantastici e vi porterò sempre nel mio cuore. Ho messo questa immagine perché racchiude il massimo che ho provato con questa maglia, segnare al Barcellona davanti a mio padre, questo per me vale più di tutto. Grazie di cuore a tutti con affetto Noce"