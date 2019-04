NIZZA, GIROUD "È UNA POSSIBILITÀ"

22/04/2019

Con il contratto in scadenza Olivier Giroud del Chelsea è un obiettivo di mercato per molte società. L’ultima ad emergere è il Nizza, per ammissione del suo presidente Gauthier Ganaye: “È in scadenza di contratto ma continua a fornire delle ottime prestazione nonostante abbia 32 anni. Diciamo che è una possibilità per noi. Il suo stipendio? È molto alto”.