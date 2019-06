NIENTE REAL, ERIKSEN TENTA LA JUVE

23/06/2019

Il futuro di Christian Eriksen è ancora tutto da definire. Sfumato il sogno Real, secondo quanto riporta il Daily Mirror, per il centrocampista danese restano aperte altre piste. Una porta ancora in Premier, col Manchester United particolarmente interessato. L'altra alla Serie A, con la Juve pronta ad approfittare della situazione per piazzare il colpo in mediana.