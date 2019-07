NICOLATO NUOVO TECNICO ITALIA UNDER 21

03/07/2019

E' Paolo Nicolato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 21. Il tecnico, che ha portato l'Under 20 alla semifinale degli ultimi Mondiali, prenderà il posto di Gigi Di Biagio. "Per me è una grandissima soddisfazione - commenta il nuovo allenatore degli Azzurrini - e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del CT Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore". Nicolato, che farà il suo esordio il 10 settembre contro il Lussemburgo in una sede ancora da definire, sarà' presentato alla stampa il 12 luglio al termine del Consiglio Federale in programma presso la sede FIGC a Roma".