NDOMBELÉ, ASSALTO DEL CITY

02/06/2019

Il duello per Tanguy Ndombelé entra nel vivo. Stando a Calciomercato.com, infatti, il City starebbe cercano il sostituto di Fernandinho e avrebbe deciso di tentare l'assalto finale per assicurarsi il giocatore del Lione. Sul centrocampista da tempo c'è anche il forte interesse della Juve, finora in pole per il francese.