NAPOLI, STAND-BY PER IL RINNOVO DI CALLEJON

01/06/2019

Tempo di rinnovi in casa Napoli. In particolare a Castelvolturno tiene banco il prolungamento di Callejon. Stando al Corriere dello Sport , per lo spagnolo è pronto un biennale ad una cifra inferiore a quella attuale. Al momento la situazione è in stand-by e sono previsti nuovi incontri tra l'entourage del giocatore e il club per limare le rispettive esigenze.