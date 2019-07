NAPOLI: PEPÉ TORNA NEL MIRINO

12/07/2019

Il Napoli è alla ricerca di un colpo in attacco, un giocatore moderno in grado di aiutare la squadra e finalizzare il gioco. Difficile Rodrigo del Valaencia e non convinti da Icardi, la società azzurra è tornata a pensare a Nicolas Pepé del Lille. Il club francese però chiede 65 milioni di euro.