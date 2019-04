NAPOLI, MERTENS VIA A PARAMETRO ZERO?

26/04/2019

Il Mattino fa il punto sulla situazione di Mertens a Napoli. Secondo quanto riporta il quotidiano, il belga sembra intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, mettendosi di fatto sul mercato. E se questa estate non dovessero arrivare offerte allettanti, l'attaccante punterebbe a liberarsi a parametro zero la stagione successiva.