NAPOLI-LOZANO, SUMMIT IN VISTA

12/06/2019

Il Napoli non molla Lozano. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, alcuni club interessati al messicano si sarebbero tirati indietro e gli azzurri vorrebbero provare a piazzare il colpo decisivo. In questa direzione De Laurentiis avrebbe fissato un summit settimana prossima con l'entourage di Raiola per parlare anche del giocatore del PSV Eindhoven.