NAPOLI, HYSAJ E MARIO RUI IN USCITA

21/06/2019

Valigie pronte per Mario Rui ed Elseid Hysaj a Napoli. I due sterni sono infatti in uscita dal club di De Laurentiis. Stando a Gazzetta.it, l'albanese piace molto all'Atletico Madrid, sull'ex della Roma invece potrebbe profilarsi un futuro in Portogallo, col Milan sullo sfondo pronto a inserirsi.