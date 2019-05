NAPOLI, ANCELOTTI: "CI INTERESSANO TRIPPIER E LOZANO"

04/05/2019

"Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, non so se la moglie di Trippier sia venuta a Napoli. Ma questa è una bellissima città e tanti vengono in vacanza. Lui e Lozano sono giocatori che stiamo visionando e valutando, ma poi c'è tutto il resto che è molto più complesso". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla del futuro nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari.