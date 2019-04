NAPOLI, AG. MALCUIT: "FELICE DEL SUO PERCORSO"

04/04/2019

Bruno Satin, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit, ha parlato a Radio Marte del futuro del terzino: "Non parlo da un po’ con Ancelotti, ma credo sia felice del rendimento e della crescita di Malcuit anche a livello difensivo. È cresciuto tanto, ora mantiene la posizione. Finora non abbiamo parlato del futuro neppure con la società, ma sono felice del suo percorso, anche perché Kevin è arrivato da sconosciuto e ha dimostrato di poter far parte di questo gruppo. Non conta il nome, ma ciò che dice il campo".