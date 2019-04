MOURINHO EIL BAYERN: "BUNDESLIGA INTERESSANTE"

10/04/2019

Josè Mourinho guarda alla Bundesliga. Il portoghese è ancora libero dopo la fine dell'esperienza al Manchester United e, in un'intervista a Bild, ha elogiato il campionato tedesco. "La Bundesliga è una competizione entusiasmante, soprattutto grazie alle squadre di metà classifica, che migliorano costantemente e creano così una bella competizione generale", le parole dello 'Special One'. "Gli stadi pieni, grande organizzazione, buoni approcci tattici in molte squadre. Penso che la Bundesliga sia davvero interessante". Tra le big d'Europa al quale è stato accostato c'è anche il Bayern Monaco, tuttavia Mourinho ha precisato: "Certo, il Bayern è una grande. Ma in sincerità mi auguro che Kovac possa continuare, perché ha lavorato molto duramente per raggiungere quei livelli".