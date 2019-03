MORATA: "FELICE ALL'ATLETICO MADRID"

20/03/2019

"Sono felice all'Atletico Madrid, ma lo sarei di più se la settimana scorsa fosse andata meglio. Stiamo stati eliminati dalla Champions League, ma la vita va avanti". Così Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, parlando dal ritiro della Spagna torna sulla sconfitta dei colchoneros contro la Juventus. Morata ha difeso l'operato del tecnico Diego Simeone, criticato dopo la sconfitta. "Lui è l'Atletico. Non è da criticare per una sconfitta in Champions o in campionato", ha aggiunto.