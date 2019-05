MOGGI: "PANCHINA JUVE? OCCHIO A KLOPP"

28/05/2019

"Mi sorprenderebbe fino a un certo punto il suo arrivo alla Juve". Così Luciano Moggi, a margine della prima edizione del premio "Inside the sport", organizzato a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori, rispondendo a una domanda sull'ipotesi che Maurizio Sarri possa sedere sulla panchina della Juventus. "Di questo proprio non posso parlare - ha affermato l'ex dg dei bianconeri - secondo me ci sono buone possibilità, ma non è il solo. Ce n'è uno di cui non si è mai parlato ed è Klopp. Abbiamo sentito parlare di Sarri, di Pochettino, di Inzaghi". "La verità - ha spiegato Moggi - è che probabilmente la Juventus ha mandato via Allegri perché non si sono trovati d'accordo sulla campagna futura ma la Juve conosce l'obiettivo". "Non è stato rinnovato il discorso con Allegri, che ha vinto cinque campionati di seguito, perché tutti dicono che la Juve non giocava bene: il non giocar bene, ma vincere con le giocate sono due cose distinte. La Juve ha giocatori con caratteristiche per vincere con delle giocate". "Giocatori - ha proseguito - che portano il pallone per 30-40 metri non sono adatti a fare il gioco di Sarri. Per cui il discorso è che la Juve si è costruita dei giocatori che possono segnare in qualsiasi momento. Giocar bene è un'altra cosa perché è un gioco d'assieme e questi qui non sono abituati perché saltano sempre l'avversario. Però nel contesto della partita riescono a segnare pur non giocando una partita d'assieme".