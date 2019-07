MILAN, RUGANI ALTERNATIVA A DEMIRAL

18/07/2019

Per la terza estate consecutiva, la strada che collega Juventus e Milan è bollente sul mercato. Di mezzo ci sono ancora dei difensori centrali, come fu Bonucci nel 2017 e nel 2018 e Caldara l'anno scorso. Quest'anno è il turno di Merih Demiral. Per il turco classe 1998 però la Juventus vuole almeno 30 milioni di euro e così, secondo 'Tuttosport', lo stesso Milan starebbe valutando un altro centrale dei bianconeri, ovvero Daniele Rugani. Un altro che potrebbe subire l'arrivo di De Ligt e la presenza di due colossi come Bonucci e Chiellini.