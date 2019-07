MILAN-ROMA, SCAMBIO SUSO-PASTORE?

15/07/2019

La Roma, dopo tante cessioni, ora punta a comprare e a dare a Fonseca un giocatore di fascia da inserire nel suo 4-2-3-1. L'identikit perfetto sarebbe quello di Suso, che al Milan sembra essere sempre più in bilico. Secondo 'Repubblica', lo spagnolo classe 1993 potrebbe lasciare i rossoneri in estate, Giampaolo non lo considera un giocatore essenziale per il suo 4-3-1-2. Al contrario, l'ex Liverpool piace molto a Fonseca e per lui la Roma vorrebbe a chiudere a una cifra intorno ai 25-30 milioni. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Javier Pastore, che dopo la deludente stagione in giallorosso potrebbe salutare per provare a rilanciarsi in rossonero. La Roma potrebbe provare a inserirlo per abbassare il prezzo del cartellino dello spagnolo.