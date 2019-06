MILAN, PRIMI CONTATTI PER LOVREN

15/06/2019

E' Dejan Lovren il rinforzo in difesa individuato dal Milan dopo che non è stato rinnovato il contratto con Cristian Zapata. Il 29enne difensore centrale croato vorrebbe lasciare il Liverpool. Per questo motivo - riferisce il Daily Star - il Milan si sarebbe fatto avanti con l'agente del giocatore, che avrebbe già parlato con i rossoneri ieri mattina a Milano. Per il cartellino di Lovren il Liverpool chiede non meno di 28 milioni di euro.