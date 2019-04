MILAN: PRESSING SU MALCOM

24/04/2019

Si intensificano le voci intorno al forte interesse del Milan per Malcom. Secondo 'Globoesporte', l'agente dell'attaccante del Barcellona sarà nella città catalana la prossima settimana per incontrarsi con i dirigenti blaugrana e intanto il club rossonero sarebbe pronto ad avanzare la prima offerta agli spagnoli per il giocatore brasiliano, classe 1997.