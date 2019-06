MILAN, PER TORREIRA L'ARSENAL NON ACCETTA CONTROPARTITE

15/06/2019

L'Arsenal non intende accettare contropartite per la cessione (eventuale) di Lucas Torreira, obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto scrive Arsenaljournal.com, i rossoneri avrebbero pensato di inserire Kessie nella trattativa ma senza successo. Per questo il club di via Aldo Rossi potrebbe formulare un'offerta da circa 35 milioni di sterline.