MILAN, MORO ALTERNATIVO A TORREIRA

27/06/2019

Se la strada per arrivare a Lucas Torreira diventasse troppo difficile, Zvonimir Boban proverebbe a prendere Nikola Moro per il Milan. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, titolare della Croazia Under 21, è una scommessa che il CFO rossonero sarebbe convinto di vincere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.