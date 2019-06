MILAN, INCONTRO PER DIAWARA

18/06/2019

Lavori in corso a Casa Milan per rinforzare il centrocampo. Dopo l'incontro con l'agente di Sensi, Maldini ha ricevuto in sede Gerry Piccolillo e Daniele Piraino, agenti di Amadou Diawara. Un faccia a faccia per fare il punto della situazione sul centrocampista in uscita dal Napoli.