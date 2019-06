MILAN, INCONTRO A MADRID COL REAL

19/06/2019

Milan a caccia di giocatori in Spagna. Secondo quanto riporta Sky Sport, giovedì è in agenda a Madrid un vertice dei dirigenti rossoneri con José Angel Sanchez, responsabile del mercato dei Blancos. Al momento non è ancora chiaro quali possano essere gli obiettivi del Milan, ma potrebbero tenere banco le situazioni di Ceballos, Marcos Llorente e Mariano Díaz.