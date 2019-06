MILAN IN PRESSING SU KABAK

22/06/2019

Potrebbe essere Ozan Kabak il rinforzo per la difesa del Milan. Il 19enne turco, attualmente in forza allo Stoccarda, ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, un prezzo congruo e ideale per i parametri stabiliti dalla società. Il centrale scuola Galatasaray, e grande amico di Calhanoglu, è seguito anche da Porto e Monaco: il club di via Aldo Rossi aspetta solo la sua risposta prima dell'affondo decisivo.