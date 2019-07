MILAN: IN ARRIVO HERNANDEZ PER LE VISITE

01/07/2019

Siamo agli ultimi dettagli per l'arrivo di Theo Hernandez al Milan. Per l'esterno del Real Madrid la società rossonera ha già tutti gli accordi e il difensore è atteso in città per sottoporsi alle visite mediche di rito, fissate per martedì 2 luglio presso la clinica La Madonnina. Una volta superate ci sarà la firma sul contratto pluriennale del terzino francese che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad.