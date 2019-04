MILAN, GATTUSO: "ESONERO? CHIEDETE AL CLUB"

28/04/2019

Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta di Torino, ha brevemente accennato della sua situazione: "Non siamo brillantissimi e pensiamo troppo e quando una squadra pensa troppo ci sono dei problemi. E devo farmi qualche domanda anche io. Il mio futuro? Io sono legato ai risultati come tutti gli allenatori. Se mi sento a rischio esonero? Chiedetelo alla società. Io mi sento responsabile e non mi tiro indietro, ho responsabilità anche io".".