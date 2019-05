MILAN, CALHANOGLU PUO' TORNARE IN GERMANIA

13/05/2019

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Calhanoglu con la maglia del Milan. Il turco, decisivo nell'ultima partita di Firenze, non ha comunque convinto il club rossonero che pare intenzionato a cederlo a fine stagione. Come riferito da Tuttosport, il centrocampista potrebbe tornare a giocare in Germania.