MILAN, C'È DIAWARA NEL MIRINO

25/03/2019

Con Kessie che potrebbe essere sacrificato in estate e il riscatto di Bakayoko ancora in dubbio, Tuttosport fa il punto sul mercato del centrocampo del Milan e spiega che Amadou Diawara, 22 anni, è un obiettivo caldo per i rossoneri. Cercato già a gennaio, il centrocampista a giugno dovrebbe lasciare il Napoli, che ne fa una valutazione di circa 40 milioni. Troppi per il Milan, che cercherà di abbassare il prezzo del cartellino.