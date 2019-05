MILAN, ANDRÈ SILVA VERSO LA TURCHIA

24/05/2019

Sette reti nelle prime dieci giornate e il momentaneo titolo di capocannoniere in maglia Siviglia. Poi la crisi realizzativa e l'infortunio, che hanno portato il club spagnolo ad eliminare qualsiasi possibilità di riscatto. Andrè Silva tornerà al Milan nelle prossime settimane, ma probabilmente per rimanereci poco. Stando a quanto riporta Sporx, infatti, il Fenerbahce vorrebbe portare in Turchia l'attaccante portoghese.