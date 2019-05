MERCATO PREMIER, GIOVEDÌ SI PARTE: ECCO LE DATE

14/05/2019

Comincia il calciomercato in terra inglese. Già durante questa settimana le venti squadre partecipanti alla prossima Premier League potranno infatti ufficializzare acquisti e cessioni, così da prepararsi al meglio al massimo campionato inglese al via a metà agosto. Il calciomercato estivo inglese apre i battenti il 16 maggio 2019 e si chiuderà l'8 agosto, alle 18 ora italiana. Non tutte le trattative saranno però già ufficiali in queste settimane di maggio, visto che per i trasferimenti internazionali bisognerà attendere giugno.