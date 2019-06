MBAPPE': "MI PIACERBBE GIOCARE IN MLS"

19/06/2019

Kylian Mbappé non chiude la porta alla Mls. Attualmente in tournée, prima negli Stati Uniti e poi in Giappone, per impegni con gli sponsor, l'attaccante del Psg ha parlato, ai microfoni di Espn, della possibilità di misurarsi un giorno nel campionato americano. "Nel calcio, non possiamo sapere cosa riserva il futuro", ha spiegato il francese. "Grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard o Andrea Pirlo sono andati negli Stati Uniti dopo la loro carriera in Europa. Quando sarò più grande, potrei pensarci", ha aggiunto.