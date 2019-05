MAN UNITED, LINGARD CHIAMA CR7

02/05/2019

“Mi piacerebbe che il Manchester United si attivi per riportare nella propria squadra Cristiano Ronaldo quest’estate”. Parole rilasciate al Daily Mirror dall’esterno dei Red Devils Jesse Lingard, che ha conosciuto il portoghese proprio allo United negli anni in cui il classe ’92 era nelle formazioni giovanili dal 2000 al 2012 (CR7 era in prima squadra dal 2003 al 2009). In altre parole, Lingard ha cercato con queste frasi di dire che la società dovrebbe cercare di invogliare la stella della Juventus a tornare a giocare all’Old Trafford. Il legame fra i due giocatori, come detto, risale ai primi anni 2000, quando CR7 faceva da chioccia per i più giovani.