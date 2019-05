24/05/2019

Romelu Lukaku vuole l'Inter, ma le richieste del Manchester United rendono complicata la conclusione di una trattativa. E' quanto scrive il Daily Mirror, secondo cui lui l'attaccante belga è preoccupato che la richiesta alta per il suo cartellino da parte dei Red Devils possa far saltare il suo trasferimento in nerazzurro. Lukaku avrebbe trovato già un'intesa di massima con l'Inter per un ingaggio da 10 milioni di euro lordi a stagione. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 55 milioni per strappare il giocatore al Manchester United, che ne chiede pero' almeno 80.