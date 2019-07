LUKAKU, SOLSKJAER AVVISA L'INTER

13/07/2019

Ole Gunnar Solskjaer avvisa l'Inter. "Lukaku? Dovrebbe tornare disponibile per mercoledì, si è allenato ieri con la squadra, ma oggi non era giusto rischiarlo - ha spiegato il tecnico dello United dopo la vittoria 2-0 col Perth -. Inter? Vediamo quando inizia la stagione, non abbiamo ricevuto alcuna offerta che stiamo considerando. Saprete qualcosa di più la prossima settimana".