LIVERPOOL, UFFICIALE VAN DER BERG

27/06/2019

Primo colpo estivo per il Liverpool. Ufficiale l'ingaggio del 17enne difensore olandese Sepp van den Berg del Pec Zwolle. I Reds campioni d'Europa hanno sborsato 1 milione e mezzo di euro per Van den Berg, battendo la concorrenza del Bayern Monaco. Con tutta probabilità l'olandese sarà impiegato nell'academy dei Reds. "Per me è il più forte club del mondo, è un sogno diventato realà'. Sono davvero entusiasta", ha dichiarato Van den Berg.