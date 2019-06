LIVERPOOL: SALAH APRE ALL'ADDIO

03/06/2019

"Il mio futuro? Ora non posso parlarne". E' questa la frase di Mohamed Salah pronunciata dopo la conquista della Champions League che spaventa i tifosi del Liverpool e accende la speranza delle corteggiatrici, Real Madrid su tutte. Anche il Bayern Monaco e il Manchester United sarebbero pronti a muoversi in estate in caso di addio.