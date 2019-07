LIROLA VICINO ALLA FIORENTINA

09/07/2019

Pol Lirola è sempre più vicino a dire addio al Sassuolo. Come riportato da Sky Sport, il terzino spagnolo ormai ha scelto la Fiorentina per il suo futuro, una decisione forte con tanto di accordo col club viola; il ds Pradé sta chiudendo col Sassuolo per definire tutto, operazione da circa 13 milioni per arrivare alle strette di mano.