LIONE, GENESIO LASCIA A FINE STAGIONE

13/04/2019

Il tecnico del Lione, Bruno Genesio, lascerà il club alla fine della stagione. Lo ha fatto sapere il diretto interessato, arrivato sulla panchina dei rossoblù nel dicembre 2015 e che sembrava destinato a prolungare il suo contratto per altri due anni. Gli ultimi tre ko (2-1 a Nantes, 1-3 casalingo col Digione e la sorprendente eliminazione in semifinale di Coppa di Francia contro il Rennes in casa) hanno invece minato ogni fiducia, fino alla sorprendente dichiarazione odierna. "Da qualche tempo avverto un clima negativo e nell'interesse della squadra e del club ho deciso che non sarò io l'allenatore del Lione nella prossima stagione. Spero che questo contribuisca a migliorare il clima attorno alla squadra", ha detto Genesio criticato dai tifosi per tutta la stagione e invitato a lasciare. Con sei partite ancora da disputare in questa stagione, il Lione occupa attualmente il terzo posto in Ligue1, utile per qualificarsi alla Champions League.