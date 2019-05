LIONE, AG. MENDY: "NELLA LISTA DELLA JUVENTUS"

16/05/2019

Yvan Le Mee, agente di Ferland Mendy, ha parlato a Tuttosport: "Alex Sandro è un top del ruolo e per la Juventus non sarà semplice sostituirlo in caso di cessione. Mendy è un profilo che rientra nella lista dei bianconeri come in quella di tutte le big. L’amicizia tra Agnelli e Aulas può aiutare, però alla fine per tutti contanto soltanto le cifre". Mendy, classe 1995, è valutato 40-50 milioni di euro.