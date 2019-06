LAZIO, SIRENE INGLESI PER STRAKOSHA

12/06/2019

Il Corriere di Roma fa il punto della situazione sul mercato della Lazio. In particolare, sul futuro di Strakosha. Il portiere bianconceleste è finito nel mirino dell'Arsenal e del Tottenham e per una cifra intorno ai 25 milioni Lotito potrebbe decidere di lasciarlo partire. In caso di cessione, Tare potrebbe puntare tutto su Lafont.