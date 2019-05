LAZIO, INZAGHI: "FUTURO? LEGATO A QUESTA MAGLIA"

10/05/2019

Simone Inzaghi ha spento i rumor che lo vorrebbero lontano dalla Lazio al termine della stagione. "Tutti sanno del mio attaccamento per questa maglia. Abbiamo la fortuna di giocarci ancora tanto il 15 maggio, non è una cosa scontata. Non ho tempo di pensare ad altro, penso solo alle partite e al lavoro da fare. Voglio concludere con il mio staff la stagione nel migliore dei modi", ha detto.